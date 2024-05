TIMOTHY A. CLARY/ AFP Donald Trump levanta o punho ao chegar à Trump Tower após ser condenado criminalmente em Nova York, em 30 de maio de 2024

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , prometeu em um discurso nesta sexta-feira (31) que vai recorrer do veredicto que recebeu de um júri em um julgamento criminal em Nova York e garantiu que a sua equipe de advogados tem inúmeros elementos para questionar.

Em discurso, Trump chamou o governo Biden de fascista e reclamou por não falar durante o julgamento. O processo foi encerrado sem convocar o cliente como testemunha, a pedido dos advogados.

"Vamos recorrer desta fraude... com base em diferentes elementos", disse Trump, que aspira retornar à Casa Branca nas eleições de novembro.

Donald Trump, ainda qualificou o processo criminal a que foi submetido como "muito injusto" e politizado.

"Foi muito injusto... vocês viram o que aconteceu com algumas das testemunhas do nosso lado. Eles literalmente as crucificaram", disse Trump em um discurso em Manhattan.

Trump Tower

Em frente a Trump Tower, o ex-presidente americano falou pela primeira vez após ser condenado nas 34 acusações em caso de suborno a atriz pornô. Ele começou afirmando que o atual governo é um "grupo de fascistas" e disse que Biden é "o presidente mais burro da história dos EUA".

“Joe Biden é o presidente mais incompetente e mais burro que já tivemos. Ele é um grande perigo para o nosso país e a única maneira que tem de ganhar [a eleição] é fazendo o que está fazendo: indo a tribunais. Estamos lidando com um país corrupto. As eleições estão comprometidas. Nós vamos lutar! Estou muito ansioso por isso”, disse Trump.

Sobre a fraude contábil, ele disse apenas que se tratou de "um delito leve".

"Foi uma despesa legal, um pagamento para o meu advogado. E eles estão chamando de fraude contábil", declarou Trump.

Segundo a acusação, Trump pagou US$ 130 mil à ex-atriz pornô Stormy Daniels para comprar seu silêncio sobre um caso que os dois tiveram. O pagamento teria sido feito por meio de seu então advogado, Michael Cohen.

"O dinheiro que foi pago, foi pago de forma legal, foi apenas um acordo de confidencialidade", disse Trump.

O ex-presidente ainda chamou o juiz Juan Merchan de tirano e o acusou de "crucificar" as testemunhas de defesa.

Antes da coletiva com os jornalistas, havia um banner com a frase “nunca irei me entregar” em frente a Trump Tower.

Condenações

O ex-presidente dos EUA foi condenado nos 34 casos criminais de falsificação de registros comerciais relacionados a um pagamento de U$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels. Pouco antes das eleições de 2016, ele teria subornado a artista para que ela não desse entrevista sobre um encontro sexual.



O veredicto torna Trump o primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente, mas isso não o impede de fazer campanha para um novo mandato na Presidência dos Estados Unidos.

A sentença do ex-presidente ainda será determinada pelo juiz Juan Merchan nos próximos dias. Ainda, a pena do empresário deve ser leve, visto que os crimes cometidos são classificados como menores no estado de Nova York. No total, a sentença poderá chegar a, no máximo, 4 anos de prisão.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.