Reprodução/redes sociais Momento em que raio atinge três crianças em praia de Porto Rico

Três crianças foram atingidas por um raio em uma praia na cidade costeira de Isabela, localizada ao norte de Porto Rico , durante uma tempestade na segunda-feira (27).

Segundo um comunicado da polícia local, os menores de 7, 10 e 12 anos foram encaminhados ao Hospital Buen Samaritano, na cidade vizinha de Aguadilla.

Ao jornal El Nuevo Día, o prefeito de Isabela, Miguel "Ricky" Méndez, cofirmou que as crianças eram de uma família porto-riquenha que mora nos EUA e estava hospedada na praia Montones.

De acordo com o diretor interino da Agência de Gerenciamento de Emergências Municipal de Isabela, Carlos Cruz, o acidente ocorreu por volta das 14h30, quando as crianças brincavam na areia.

"Um dos pais tinha saído da água para pegar algo em um cooler quando ouviu o raio e um dos pequenos gritando", disse Cruz.

Segundo o diretor interino, a criança mais velha está na UTI. "Ele ainda não consegue andar", disse Cruz ao jornal Primera-Hora.

Um vídeo registrou o momento exato em que o raio atinge as três crianças. Nele, é possível ver que outros turistas pararam para ajudar os pequenos.

Assista





Morte por raio aconteceu no Brasil este ano

No dia 20 de janeiro, uma mulher morreu e outras sete pessoas ficaram feridas por conta da queda de raios na praia da Vila Caiçara, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Foi o primeiro caso de mortes por raio registrado no país em 2024, e também foi registrado por vídeo.

Apesar da alta em registros durante as épocas de chuva, o Brasil é o país com o menor número de mortes por raios nos últimos dez anos, de acordo com um levantamento inédito do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Ainda assim, os dados são alarmantes: acordo com o relatório, entre 2013 e 2022, mais de 835 pessoas foram mortas por quedas de raios no país.

