Reprodução Mulher atingida por raio em Praia Grande (SP) é socorrida e levada a hospital em estado grave

Uma mulher morreu e outras sete pessoas ficaram feridas por conta da queda de raios na na praia da Vila Caiçara, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (20).

A vítima que não resistiu chegou a ser socorrida no local. Um guarda-vidas realizou massagem cardiopulmonar para reanimar uma mulher. Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Samambaia em estado grave

A corporação também atendeu outras três vítimas, com idades entre 15 e 38 anos. Estas estavam conscientes e foram levadas ao pronto-socorro Central de Praia Grande, onde permanecem hospitalizadas e estáveis. As vítimas seriam moradoras de Francisco Morato, na Grande São Paulo.



As demais quatro vítimas, de acordo com o GBMar, foram socorridas por equipes diferentes. Duas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outras duas pelo 6° GB de Bombeiros de Praia Grande.