Reproducao / G1 Deslizamento em Papua-Nova Guiné deixou centenas de mortos

Um deslizamento de terra em Papua-Nova Guiné deixou ao menos 670 mortos, segundo estimativa da Organização Internacional para as Migrações da ONU (OIM). De acordo com a agência, 150 casas foram soterradas com o ocorrido da última sexta-feira (24).

"Eles estão estimando que mais de 670 pessoas estão soterradas neste momento", disse Serhan Aktoprak, chefe da OIM, à Associated Press . Um vilarejo inteiro foi soterrado durante o episódio.

As autoridades estimavam, inicialmente, que 60 residências haviam sido atingidas e 100 pessoas tinham morrido com o acidente, mas os números foram revisados quando se analisou o total de casas soterradas.

Até este domingo (26), apenas cinco corpos foram recuperados durante as buscas. As vítimas estão a uma profundidade de 6 a 8 metros.

Imagens da região mostram uma enorme avalanche de pedras e terra que caíram de uma colina repleta de vegetação e que se segue até o fundo de um vale.

Os vídeos mostram dezenas de pessoas cavando entre as rochas e a terra, chorando ou tentando ouvir sons de possíveis sobreviventes.

Veja imagens:

PortalaquiG4 Papua Nova Guiné um deslizamento soterrados mais de cem residências pic.twitter.com/1hFYrJrJgf — valenttedorosanorte (@valenttedo68210) May 24, 2024

O episódio se deu durante a madrugada de sexta, enquanto moradores da região dormiam. Com o deslizamento, a rodovia de acesso ao vilarejo foi bloqueada por terra. Para fazer a operação de resgate, as autoridades utilizam helicópteros.

As equipes trabalham, principalmente, na região da província de Enga, que fica a cerca de 600 km da capital do país. Como os deslizamentos são pontuais, os trabalhos estão sendo feitos sob risco intenso.

O governador da província remota de Enga, Peter Ipatas, disse à AFP que o deslizamento provocou "perdas de vidas e de propriedades".

O país insular é cenário frequente de fortes chuvas. O ano de 2024, no entanto, registra chuvas e inundações ainda mais intensas.

Em março, ao menos 23 pessoas morreram em um deslizamento de terra.

— Com informações de AFP

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp