Reprodução: Flipar É esperado que o acumulados de chuva podem superar os 150 milímetros (mm)

O Instituto Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden) emitiu um alerta para fortes chuvas com risco de deslizamentos e alagamentos previstos para este domingo (12).

Segundo o órgão, as regiões potencialmente afetadas incluem: Noroeste, Centro-Ocidental, Nordeste, Sudeste, Sudoeste Rio-Grandense e Metropolitana de Porto Alegre.

Os alertas abrangem riscos de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra na região.

Divulgação/Climatempo A frente fria pode ser acompanhada por um pode ser ciclone extratropical

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, o Rio Grande do Sul registra 136 mortes, 125 desaparecidos e 806 pessoas feridas. O órgão contabiliza 537.380 pessoas desalojadas, com um aumento no número de indivíduos em abrigos, passando de 71.398 para 81.043. No total, 445 dos 496 municípios do estado enfrentaram algum tipo de problema, afetando 2.115.416 pessoas.

A previsão indica uma queda na temperatura devido a uma frente fria avançando de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Rajadas de vento são esperadas, o que pode dificultar o escoamento da água.