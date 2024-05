Reprodução: Defesa Civil Eldorado do Sul pfoi uma das cidades mais atingidas pelas chuvas

Um corpo foi encontrado soterrado embaixo de um viaduto do município de Eldorado do Sul, na BR-290, no final da manhã desta quarta-feira (22). A cidade foi uma das mais afetadas pelas enchentes que ocorrem por causa das chuvas do final de abril.

O Corpo de Bombeiros buscava por desaparecidos pela região e encontrou a vítima presa dentro de um veículo. A suspeita é de que a pessoa, que não teve a identidade divulgada até o momento, tenha sido arrastada pela água e só apareceu agora que a cheia baixou.

Aumento de municípios em estado de calamidade e em situação de emergência

Segundo decreto do governo do Rio Grande do Sul, o número de municípios em estado de calamidade e situação de emergência aumentou na terça-feira (21).

Anteriormente, no dia 13 de maio, foi declarado que 46 cidades estavam em estado de calamidade e 320 em situação de emergência. No documento atualizado, os números subiram para 78 e 340, respectivamente.

Saiba quais são os municípios em estado de calamidade pública

1 Arambaré

2 Arroio do Meio

3 Barra do Rio Azul

4 Bento Gonçalves

5 Bom Retiro do Sul

6 Candelária

7 Canoas

8 Canudos do Vale

9 Caxias do Sul

10 Colinas

11 Cruzeiro do Sul

12 Doutor Ricardo

13 Eldorado do Sul

14 Encantado

15 Estrela

16 Fontoura Xavier

17 Guaíba

18 Imigrante

19 Lajeado

20 Marques de Souza

21 Montenegro

22 Muçum

23 Pelotas

24 Porto Alegre

25 Putinga

26 Relvado

27 Rio Grande

28 Rio Pardo

29 Roca Sales

30 Rolante

31 Santa Cruz do Sul

32 Santa Maria

33 Santa Tereza

34 São Jerônimo

35 São José do Norte

36 São Leopoldo

37 São Lourenço do Sul

38 São Sebastião do Caí

39 São Valentim do Sul

40 São Vendelino

41 Severiano de Almeida

42 Sinimbu

43 Taquari

44 Travesseiro

45 Venâncio Aires

46 Agudo

47 Alvorada

48 Bom Princípio

49 Cachoeira do Sul

50 Cachoeirinha

51 Campo Bom

52 Charqueadas

53 Coqueiro Baixo

54 Cotiporã

55 Dona Francisca

56 Esteio

57 Faxinal do Soturno

58 Feliz

59 General Câmara

60 Gramado

61 Ibarama

62 Igrejinha

63 Nova Palma

64 Nova Santa Rita

65 Novo Hamburgo

66 Passa Sete

67 Passo do Sobrado

68 Ponte Preta

69 São José do Herval

70 São João do Polêsine

71 São Martinho da Serra

72 Sapucaia do Sul

73 Segredo

74 Taquara

75 Três Coroas

76 Triunfo

77 Vera Cruz

78 Vespasiano Corrêa





Clique aqui para ver a lista dos 340 municípios em situação de emergência.

Tragédia

O Rio Grande do Sul tem 161 mortos, 82 desaparecidos, 806 feridos e 467 municípios afetados pelas chuvas , segundo o boletim da Defesa Civil, das 9h desta quarta-feira (22). Há 2,3 milhões de pessoas afetadas no estado. Dessas, 581 mil estão desalojadas e 72,5 mil estão em abrigos.

