Reprodução/Youtube Mulher agrediu bandido em tentativa de roubo





Na madrugada da última quarta-feira (22), um incidente ocorreu em um quiosque na Argentina, quando uma funcionária demonstrou habilidade ao enfrentar um ladrão e evitar o roubo do estabelecimento.

Yanela Cáceres, a funcionária em questão, protagonizou o momento ao dar 12 socos consecutivos contra o assaltante, conforme registrado por uma câmera de segurança.

Em entrevista ao Diário TAG, Yanela relatou os eventos que levaram à situação de confronto. Tudo começou quando um "flanelinha" se aproximou do quiosque e pediu cigarros avulsos.

Ao receber a negativa da funcionária, ele solicitou uma garrafa de água. Diante disso, Yanela seguiu o protocolo de segurança do estabelecimento e fechou a parte de trás do quiosque para buscar a água, evitando possíveis furtos.

Ao retornar com a água e abrir a janela, o assaltante tentou invadir o local, momento em que Yanela, que pratica kickboxing, reagiu rapidamente desferindo vários socos contra ele.

Os golpes surpreenderam o ladrão, que decidiu fugir diante da resistência da funcionária.

A proprietária do quiosque não poupou elogios à atitude corajosa de Yanela, destacando sua prática de kickboxing como um fator determinante para evitar o roubo.

Apesar do incidente, a dona do estabelecimento optou por não registrar uma queixa policial, explicando que a prisão do ladrão poderia resultar em sua rápida liberação e possível retorno ao local.

Diante do ocorrido, a proprietária planeja reforçar as medidas de segurança no quiosque, incluindo a instalação de mais câmeras de segurança e a aquisição de spray de pimenta para os funcionários.

Veja o vídeo:







