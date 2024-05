IRNA/Reprodução Raisi estava em helicóptero que fez pouso forçado





O Irã vive momentos de tensão após o acidente envolvendo o helicóptero do presidente Ebrahim Raisi. O incidente ocorreu neste domingo (19) devido às más condições climáticas na região, segundo informações da IRNA (Agência de notícias da República Islâmica) e da Crescente Vermelho, equivalente à Cruz Vermelha.

Líderes mundiais reagiram ao acidente aéreo e emitiram comunicados, dispondo-se a fornecer "qualquer assistência necessária" e "apoio nos esforços para encontrar o helicóptero". Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA afirmou que "está acompanhando de perto os relatos".



O helicóptero caiu entre as cidades de Varzaqan e Jolfa, situadas na província do Azerbaijão Oriental. As equipes de resgate, compostas por 40 equipes, estão empenhadas nas operações de busca e resgate, enfrentando dificuldades devido ao tempo nublado com vento, chuva e neblina.

Departamento do Estado dos EUA



“Estamos acompanhando de perto os relatos de um possível pouso forçado de um helicóptero no Irã transportando o presidente e o ministro das Relações Exteriores iranianos” , disse um porta-voz do Departamento de Estado em comunicado.

Brasil

“O Ministério das Relações Exteriores acompanha o incidente com o presidente do Irã e está em contato com a embaixada em Teerã que, por sua vez, monitora a situação junto à chancelaria iraniana”, disse o ministério em nota.

Rússia



“A Rússia está pronta para oferecer toda a ajuda necessária na busca pelo helicóptero desaparecido e na investigação das razões do incidente” , disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova.

Arábia Saudita



“O Reino da Arábia Saudita afirma que apoia a República Islâmica do Irã durante estas circunstâncias difíceis e está preparado para fornecer qualquer assistência que os serviços iranianos necessitem”, afirmou o ministério. Ainda de acordo com o comunicado, o governo saudita estava acompanhando as notícias sobre o helicóptero de Raisi com “grande preocupação”.

Catar



“Expressamos a profunda preocupação do Estado do Catar com relação ao incidente de difícil pouso do helicóptero do presidente iraniano. Afirmamos a prontidão do Estado do Catar em fornecer todas as formas de apoio na busca pela aeronave do presidente iraniano. Expressamos os desejos do Estado do Catar para a segurança do presidente iraniano, do ministro das Relações Exteriores e de seus companheiros”

Paquistão

"Ouvi as notícias angustiantes do Irã sobre o helicóptero do presidente Seyyed Ebrahim Raisi. Esperando com muita ansiedade por boas notícias de que tudo está bem. Nossas orações e melhores votos vão para o Presidente Raisi e toda a nação iraniana".

Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão

"Hoje, depois de nos despedirmos amigavelmente do Presidente da República Islâmica do Irã, Ebrahim Raisi, ficámos profundamente perturbados com a notícia de um helicóptero que transportava a principal delegação ter caído no Irã. Nossas orações a Allah Todo-Poderoso estão com o Presidente Ebrahim Raisi e com a delegação que o acompanha. Como país vizinho, amigo e irmão, a República do Azerbaijão está pronta para oferecer qualquer assistência necessária".

Organização das Nações Unidas (ONU)

"O secretário-geral acompanha com preocupação os relatos de um incidente com a aeronave do presidente iraniano Raisi. Ele espera pela segurança do presidente e de sua comitiva" , afirmou o porta-voz do gabinete de Guterres, Stéphane Dujarric.

