Reprodução Ebrahim Raisi





O vice-presidente do Irã, Mohammad Mokhber, determinou que todo o potencial e capacidades do governo sejam usados para encontrar o helicóptero do presidente iraniano Ebrahim Raisi. Segundo a IRNA (agência de notícias da República Islâmica), houve uma sessão presidida por Mokhber para definir as ações de resgate.

O vice-presidente determinou que o ministro da Saúde, Bahram Einollahi, e o vice-presidente para assuntos executivos, Mohsen Mansouri, fossem até as cidades de Varzaqan e Jolfa, localizadas na província do Azerbaijão Oriental, região onde ocorreu o acidente.

Einollahi e Mansouri vão ficar responsáveis por supervisionar os trabalhos de busca e resgate. A aeronave sofreu um acidente neste domingo (19) por causa de más condições climáticas.

Mais cedo, a TV estatal do país havia dito que o helicóptero havia sido encontrado. Porém, a informação foi negada pela IRNA e também pela Crescente Vermelho, o que é equivalente à Cruz Vermelha.

Ali Khamenei, líder supremo do Irã, falou publicamente com a população do país e pediu paciência a todos. Ele relatou que a “gestão o Estado do Irã não será afetada” pelo ocorrido e que não há motivo para ficarem ansiosos.

“O estimado presidente e a empresa estavam voltando a bordo de alguns helicópteros e um dos helicópteros foi forçado a fazer um pouso forçado devido ao mau tempo e à neblina”, disse o ministro do Interior, Ahmad Vahidi, à TV estatal.

Além do presidente iraniano, também estavam no helicóptero Hossein Amirabdollahian, ministro das Relações Exteriores do Irã, Malek Rahmati, governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental, e Hojjatoleslam Al Hashem, líder religioso.

