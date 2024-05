- O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, em Teerã, em 2 de abril de 2024





O Ministério das Relações Exteriores comunicou neste domingo (19) que tem acompanhado o acidente aéreo envolvendo o helicóptero do presidente do Irã, Ebrahim Raisi. A aeronave caiu durante um pouso forçado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do presidente e da comitiva.

“O Ministério das Relações Exteriores acompanha o incidente com o presidente do Irã e está em contato com a embaixada em Teerã que, por sua vez, monitora a situação junto à chancelaria iraniana”, disse o ministério em nota.

O desastre foi causado por más condições climáticas, deixando as autoridades em alerta e mobilizando equipes de resgate.

O presidente Raisi estava retornando de uma viagem oficial realizada ao Azerbaijão, onde participou da inauguração de uma barragem ao lado do presidente Ilham Aliyev.

O helicóptero caiu em uma área entre as cidades de Varzaqan e Jolfa, na província do Azerbaijão Oriental, conforme relatado pela IRNA (Agência de Notícias da República Islâmica).

Diante da gravidade da situação, o Ministério de Tecnologia da Informação e Comunicações do Irã mobilizou 40 equipes de resgate para realizarem as operações de busca na região. Apesar das dificuldades impostas pela neblina e pelo tempo nublado, os esforços continuam intensos.

Mohsen Mansouri, vice-presidente iraniano para assuntos executivos, informou que dois tripulantes da comitiva presidencial conseguiram estabelecer contato com as equipes de resgate, sugerindo que o acidente não resultou em ferimentos graves.

O vice-presidente Mohammad Mokhber determinou que todos os recursos do governo fossem empregados nas operações de busca e resgate. Bahram Einollahi, ministro da Saúde, e o vice-presidente para assuntos executivos, Mohsen Mansouri, foram enviados às cidades de Varzaqan e Jolfa para coordenar os trabalhos.

Ali Khamenei, líder supremo do Irã, dirigiu-se publicamente à população, pedindo calma e paciência diante da situação. Ele garantiu que a gestão do Estado não será prejudicada e instou a população a não se preocupar.

Além do presidente Raisi, estavam a bordo do helicóptero Hossein Amirabdollahian, ministro das Relações Exteriores, Malek Rahmati, governador da província do Azerbaijão Oriental, e Hojjatoleslam Al Hashem, líder religioso.

