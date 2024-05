Reprodução/Jornada 70 Município de Treinta y Tres, no Uruguai

As fortes chuvas que afetam grande parte do estado do Rio Grande do Sul também atingem uma parte do Uruguai e da Argentina. De acordo com dados das autoridades locais, há cerca de 4000 e 500 evacuados em ambos os países, respectivamente, em regiões afetadas pela cheia do Rio Uruguai.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o sul do continente passa por eventos extremos devido à formação de um ciclone extratropical entre o norte da Argentina e o sul do Uruguai, intensificado com a onda de calor no sudeste brasileiro, que serve como uma 'barreira' para a frente fria no Rio Grande do Sul dissipar.

Segundo o último boletim do Sistema Nacional de Emergências (Sinae) do Uruguai, 9 das 19 províncias do país tiveram seus habitantes evacuados — destes, 598 precisaram de resgate para sair. Além dos deslocados, há cerca de 3,2 mil pessoas sem energia elétrica por conta das enchentes.

Além dos problemas da infraestrutura relacionados às chuvas, o Uruguai também enfrenta aumento da população de mosquitos, entre eles o mosquito da dengue.

Já na Argentina, a maioria dos afetados mora em Concordia, província de Entre Ríos. Outra cidade em estado de alerta é Gualeguaychú, onde 15 pessoas já foram evacuadas.

Óbitos no RS sobem para 147

O último boletim de atualização da Defesa Civil, divulgado na manhã desta segunda-feira (13), confirma 147 mortes e mais de 538 mil pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul. Os temporais atingem o estado desde o dia 29 de abril.

O número de feridos permaneceu em 806, e o de desaparecidos diminuiu para 127. Ainda, a Defesa Civil do estado informa que 76.470 pessoas e 10.814 animais foram resgatados.

