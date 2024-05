Premier Minister's office - 14-04-2024 Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu se reuniu com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken

O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu , rechaçou nesta quarta-feira (1º) a hipótese de um acordo com o Hamas que inclua o fim da guerra na Faixa de Gaza.

Netanyahu também afirmou que, se o Hamas não ceder em suas exigências, não haverá acordo. O grupo fundamentalista islâmico quer um cessar-fogo definitivo e a retirada total das tropas israelenses da Faixa de Gaza, onde 34,6 mil pessoas já morreram desde o início do conflito.

Israel, por sua vez, exige a libertação de todos os reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro, quando atentados da organização palestina fizeram 1,2 mil vítimas no país.

Blinken foi a Israel para tentar convencer Netanyahu a desistir de uma incursão terrestre em Rafah, cidade do sul da Faixa de Gaza que abriga mais de 1 milhão de pessoas, incluindo centenas de milhares de palestinos deslocados de outras regiões do enclave.

"Estamos determinados a obter um cessar-fogo que devolva os reféns para casa", garantiu o secretário, que culpou o Hamas pelo fracasso nas negociações até o momento.

Segundo o portal Axios, que cita fontes israelenses e americanas, o primeiro-ministro expressou sua oposição ao encerramento do conflito durante reunião com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

