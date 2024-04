Dan Gold / Unsplash Motorista de aplicativo se surpreendeu com o valor da conta do estacionamento de aeroporto na Inglaterra

Um motorista de Uber levou um susto após fazer duas corridas para o Aeroporto de Newcastle, na Inglaterra , neste mês. Isto porque o condutor recebeu uma cobrança de 561 libras (cerca de R$ 3,6 mil) depois de passar pelo estacionamento do local. A história foi divulgada pelo tabloide britânico DailyStar nesta quinta-feira (25).

Segundo o motorista Trevor Storey, de 63 anos, a primeira cobrança aconteceu após a corrida de 14 de abril, quando recebeu uma fatura de 253 libras esterlinas (cerca de R$ 1.634), ao invés das habituais 4 libras (R$ 25,83). Na ocasião, o condutor não verificou o boleto e sequer teve ciência da conta abusiva.

Dias depois, entretanto, Trevor recebeu uma ligação de seu banco, que o avisou sobre uma segunda cobrança do Aeroporto de Newcastle, desta vez no valor de 308 libras (R$ 1.989,29).

"Falei com o gerente do banco e expliquei o que havia acontecido, mas eles disseram que não poderiam interromper a transação e eu precisaria falar com o aeroporto. Quando estava falando com o cara ao telefone, ele disse: 'Você percebeu que eles fizeram o mesmo com você em 14 de abril e levaram £ 253, né?".

Em seu depoimento, Trevor explicou que ligou para administração do aeroporto e seu dinheiro foi rapidamente devolvido. O motorista relatou que o problema foi justificado como uma falha no leitor do aparelho que emite os boletos.

Apesar disso, o experiente motorista reclamou da falta de atitude do aeroporto. "Poderia ter sido a última libra de alguém que eles pegaram e deixaram sem nada. Isso causaria muitos problemas, estresse e ansiedade. O aeroporto não entra em contato com as pessoas para dizer se algo a mais foi cobrado", finalizou.

