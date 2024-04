Adnews will bank impulsiona trabalhadores autônomos em “Times Square brasileira”

O banco digital propõe um olhar inclusivo e de valorização aos autônomos brasileiros.

No ano passado, os desejados anúncios da Times Square, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, viraram o centro das conversas: finalmente, qualquer pessoa, e também qualquer marca, poderia se ver estampada nos disputados espaços da rua luminosa. Mas para quem valoriza a cultura brasileira, como o will bank , banco digital com mais de 6 milhões de clientes em todo o Brasil, existe uma Nova Iorque ainda mais importante que fica no interior do Maranhão.

Com essa inspiração, o banco digital resolveu construir uma versão abrasileirada da conhecida rua, a Taimes Isquer.

“Para celebrar este importante resultado para o negócio, só fazia sentido erguermos esta estrutura gigantesca no Nordeste, já que são de lá mais de 60% de nossos clientes, em sua maioria em cidades com menos de 100 mil habitantes. E nenhuma cidade poderia receber melhor uma Taimes Isquer do que Nova Iorque, no Maranhão”, afirma Daniel Feitoza, CMO do will bank.

Sob o conceito criativo de o banco dos nova-iorquinos brasileiros, o will destaca e valoriza os profissionais autônomos que representam cerca de 70% da base de clientes do banco, e impulsionam a economia popular brasileira. São eles os protagonistas da ação que terão suas marcas anunciadas nos telões da versão brasileira da Times Square.

Um olhar para o Brasil longe dos grandes centros urbanos

O will bank valoriza a inclusão de diversas formas, a iniciar pela linguagem. O banco, que não coloca letras miúdas em seus contratos, cria até mesmo versões em audiovisual simplificadas para seus clientes e não usa palavras em inglês em suas comunicações, sabe a importância de olhar para um Brasil mais plural.

Para criar e produzir a ação, escolheu a agência maranhense Phocus, responsável por levantar a estrutura que conta com oito torres, que alcançam até 10 metros de altura, e 15 telões de LED em sua composição cenográfica, que vão transmitir ao longo dos três dias do evento histórias inspiradoras e de autônomos clientes do banco, destacando a visão diferenciada de negócios e, muitas vezes, com perfis de pessoas que o mercado financeiro costuma negligenciar.

Outro ponto desafiador para o projeto foi a logística. A menor cidade do Maranhão está distante de São Luís em 10 horas por estrada, e outras 5 horas a partir de Teresina, capital do Piauí.

“Toda a estrutura foi movimentada entre esses dois estados, demandando um planejamento assertivo e parceiros locais de qualidade. Foi muito interessante trabalhar fora dos grandes centros e ver todo o envolvimento local desde a concepção do projeto”, afirma Pamela Cancino, head de Operações do projeto.

Com uma agenda que valoriza não apenas os autônomos, mas também a cultura local, o will bank preparou uma festa aberta ao público com apresentações musicais tradicionais na cidade, de seresta à piseiro. O evento teve três dias de programação e durou até dia hoje (25).

Vale ressalta o bate-papo olho no olho com a economista, educadora financeira e consultora da marca, Mila Gaudencio, voltado aos empreendedores da região e também uma feira organizada por mulheres empreendedoras da cidade.

“Ao produzir uma ação como esta, estamos não apenas valorizando esses trabalhadores, mas também destacando a diversidade e a riqueza da economia popular brasileira”, completa Feitoza.

Nas redes sociais do banco digital, a conversa continua nos dias subsequentes, em que o Instagram da marca se transformará em uma grande Taimes Isquer digital.



