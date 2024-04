Reprodução Biden e Trump estão disputando a Casa Branca pela segunda vez seguida

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , diminuiu a diferença para o adversário Donald Trump na corrida por votos na disputa pela Casa Branca. Candidato à reeleição, o pré-canidato do Partido Democrata avançou nas últimas semanas e já está tecnicamente empatado com o ex-mandatário Republicano. O cenário foi constatado por uma pesquisa do The New York Times e do Siena College, divulgada neste sábado (13).

De acordo com a nova pesquisa, Biden possui 45% das intenções de votos, 2% a mais em relação ao último levantamento, feito em fevereiro deste ano. Já Trump, por sua vez, está com 46%, exatamente 2% a menos que o último estudo. Assim, a diferença de apenas 1% está dentro da margem de erro estipulada pelo The New York Times e pelo Siena College.

Nova pesquisa de intenções de votos:

Donald Trump - 46%

Joe Biden - 45%

Ainda de acordo com os novos dados, o aumento de Biden vem, principalmente, por causa do apoio dos democratas tradicionais. O atual presidente, neste momento, está conquistando 89% de seus apoiadores de 2020 - na pesquisa anterior, o número estava em 83%. Em comparação, Trump viu o apoio entre os eleitores republicanos cair de 97% para 94% neste período.





Rejeição

Os dois pré-candidatos também possuem rejeições altas. No caso de Biden, de 81 anos, 69% acham que o atual presidente é "velho". Trump, com 78 anos, só é considerado da mesma forma por 41%.

Por outro lado, mais da metade do eleitorado norte-americano acredita que Trump cometeu crimes federais. Ao todo, o ex-presidente responde por quatro processos criminais.

Trump é acusado pelo suposto pagamento de suborno à atriz pornô Stormy Daniels - o julgamento está previsto para acontecer antes da eleição, marcada para novembro.

Além disso, o Republicano responde pela tentativa de um golpe de Estado nas eleições de 2020, a interferência eleitoral na contagem de votos na Geórgia e a retirada e manuseio de documentos secretos após deixar a Casa Branca.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp