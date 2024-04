Reprodução Deputado federal Nikolas Ferreira





O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, deferiu a abertura de uma investigação contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) após um pedido da Procuradoria-Geral da República. O parlamentar é acusado de crime contra a honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tendo feito referências pejorativas ao ex-presidente em novembro de 2023, chamando-o de "ladrão".

A solicitação para investigar Nikolas Ferreira partiu de Ricardo Cappelli, que ocupava um cargo no Ministério da Justiça e Segurança Pública na ocasião. Em sua decisão, Fux argumentou que a abertura da investigação é necessária para garantir a regularidade das investigações.

"Quanto ao pedido de abertura de inquérito formulado pela Polícia Federal, verifica-se que a representação se encontra fundamentada nos indícios da suposta prática de crime contra a honra em face do Presidente da República", pontuou o ministro.

"Nesse contexto, a suspeita de prática criminosa envolvendo Parlamentar Federal contra o Chefe do Poder Executivo demanda esclarecimentos quanto à eventual tipicidade, materialidade e autoria dos fatos imputados", acrescentou.







Com a autorização do Fux, a Polícia Federal tem agora um prazo de 60 dias para concluir as investigações sobre o deputado Nikolas Ferreira em relação ao crime contra a honra atribuído ao presidente Lula.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp