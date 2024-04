Reprodução/GMA/Pima County Sheriff's Department Mulher foi gravada pelo ex-marido enquanto envenena seu café

Uma mulher do Arizona, nos Estados Unidos, se declarou culpada nessa segunda-feira (8) por ter colocado água sanitária no café do ex-marido, um funcionário da Força Aérea dos Estados Unidos.

Melody Felicano Johnson foi presa no Arizona em agosto do ano passado, por tentativa de homicídio em primeiro grau, tentativa de cometer agressão agravada e envenenamento de comida ou bebida.

A mulher admitiu diante do júri que despejou alvejante na máquina de café antes de servir ao ex-marido, Roby Johnson, nos dias 11 e 18 de julho de 2023. À época, os dois moravam juntos, mas Felicano já havia solicitado o divórcio e ambos aguardavam a finalização do processo.

De acordo com o relatório policial, Melody Felicano teria cometido o crime por interesse na apólice de seguro de vida do ex-marido.

Roby Johnson contou à imprensa local que, enquanto bebia o café, sentiu um gosto estranho e começou a suspeitar que sua ex-esposa estava tentando matá-lo. Ele então instalou câmeras escondidas, que filmaram a ação da mulher.

As imagens mostram Melody na lavanderia, despejando água sanitária de uma garrafa grande em um recipiente pequeno e colocando o líquido na máquina de café na cozinha da casa.

Roby comprou fitas para testar o pH de piscinas e filmou o teste que fez no café, revelando “altos índices de cloro”. Ele mostrou o resultado para a câmera e disse que o café estava “fedendo” a água sanitária. Roby Johnson reuniu todas as imagens e apresentou à polícia.

O juiz que emitiu o mandado de busca e a ordem de prisão contra a mulher afirmou que ela foi levada sob custódia porque havia risco de fuga, pois ela teria comprado recentemente uma casa nas Filipinas, onde possui cidadania.

Com a confissão, a mulher pode ser condenada a até quatro anos de prisão, embora a sentença possa sofrer diminuição pelo tempo que já cumpriu presa. A condenação será revelada em 10 de maio.



