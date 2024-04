UN Mission of Norway/Pontus Höök - 19.09.2023 Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que considera a abordagem do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu no conflito na Faixa de Gaza como “um erro”. Esta foi uma das suas maiores críticas à postura do governo de Israel ao longo da guerra contra o Hamas.

A declaração de Biden foi dada logo após os ataques militares de Israel aos carros da ONG World Central Kitchen, que resultaram na morte de 7 trabalhadores humanitários. Em uma entrevista a Univision, o presidente norte-americano expressou sua indignação com os ataques.

“Bem, eu vou te dizer, eu acho que o que ele está fazendo é um erro. Eu não concordo com sua abordagem. Acho ultrajante que esses quatro, três veículos foram atingidos por drones e levados para uma rodovia onde não era como se estivesse ao longo da costa, não era como se houvesse um comboio se movendo lá”, disse Biden.

O presidente adicionou que está pedindo ao governo de Israel que concorde com um cessar-fogo e que “não há desculpa” para não enviar ajuda humanitária.

“O que eu estou pedindo é que os israelenses peçam um cessar-fogo, permitam as próximas seis, oito semanas de acesso total a todos os alimentos e remédios que entram no país. Falei com todos, desde os sauditas aos jordanianos aos egípcios. Eles estão preparados para entrar. Eles estão preparados para levar esta comida. E acho que não há desculpa para não suprir as necessidades médicas e alimentares dessas pessoas. Isso deve ser feito agora”, disse o presidente na entrevista.

O ataque aos voluntários da WCK adicionou mais uma tensão à relação entre os EUA e Israel. Na sexta-feira (5), as Forças Armadas de Israel anunciaram a demissão dos dois comandantes responsáveis pelo operação e divulgaram um inquérito interno no qual indicaram que o grupo foi "erroneamente alvejado". A World Central Kitchen rejeitou as conclusões e cobrou uma investigação independente .

