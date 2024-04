Álex Zea Local onde ficava o apartamento em que mulher morreu após relações com marido





O companheiro da estadunidense que morreu aos 44 anos no último sábado (7) num apartamento turístico em Málaga, foi preso hoje. O homem foi preso por ser o principal suspeito do homicídio doloso. Num primeiro momento, a investigação tramita como acidental e não violência de gênero, de acordo com a polícia.





O também estadunidense foi detido hoje pela polícia espanhola e deve marcar presença ainda nesta segunda-feira (9). O juiz deve ouvir seu depoimento e qual será a linha de investigação a ser seguida, além das medidas cautelares a serem tomadas. Outras fontes afirmam que o casal estava tendo "relações de risco".

O caso aconteceu no último sábado, após paramédicos terem sido comunicados sobre uma mulher que não estava com sinais vitais no Plaza Enrique García Herrera (Plaza de Camas), no Centro Histórico da cidade. A mulher já tinha morrido quando chegou ao local, momento em que a polícia assumiu as investigações para apurar o caso

