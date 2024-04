Divulgação/UNRWA População palestina se desloca na Faixa de Gaza

A Turquia anunciou, nesta terça-feira (9) que restringiu as exportações de vários produtos para Israel até a declaração de um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Essa é a primeira ação significativa de Ancara contra o governo israelense desde o início da guerra, que completou seis meses neste domingo (7).

O governo de Israel afirmou que haverá retaliação às medidas da Turquia com suas próprias restrições aos produtos provenientes do país.

A Turquia impôs restrições às exportações de aço, fertilizantes e combustível de aviação. Além disso, o governo turco denunciou Israel pela sua ofensiva em Gaza, que foi lançada após o ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro.

O governo turco pediu um cessar-fogo imediato, apoiou medidas para julgar Israel por genocídio e enviou milhares de toneladas de ajuda humanitária à população em Gaza.

Ainda assim, Ancara manteve seus laços comerciais com Israel, o que provocou diversas reações internas.

As restrições comerciais, que entram em vigor nesta terça-feira, vêm após a rejeição de Israel a um pedido turco para participar numa operação de lançamento aéreo de ajuda em Gaza.

Segundo o Ministério do Comércio, as restrições serão aplicadas à exportação de produtos de 54 categorias, incluindo ferro, mármore, aço, cimento, alumínio, tijolo, fertilizantes, equipamentos e produtos de construção, combustível de aviação e muito mais.

“Esta decisão permanecerá em vigor até que Israel, sob as suas obrigações emanadas do direito internacional, declare urgentemente um cessar-fogo em Gaza e permita o fluxo desimpedido de ajuda humanitária suficiente para a Faixa de Gaza”, afirmou.

Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que a Turquia havia “violado unilateralmente” os acordos comerciais com Israel.

Israel Katz afirmou que o governante turco, Tayyip Erdogan “está novamente sacrificando os interesses econômicos do povo da Turquia para apoiar o Hamas, e responderemos na mesma moeda”.

Pouco após o início da guerra Israel-Hamas, tanto o governo da Turquia quanto de Israel retiraram os seus embaixadores enquanto a tensão entre eles aumentava.

