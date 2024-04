Presidencia Ucrania Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o país “perderá a guerra” se o Congresso dos Estados Unidos não aprovar o pacote de ajuda militar valor de US$ 60 bilhões para combater a invasão russa.

“É importante abordar especificamente o Congresso: se o Congresso não ajudar a Ucrânia, a Ucrânia perderá a guerra”, disse o presidente ucraniano no domingo (7) durante uma videochamada do grupo ucraniano de arrecadação de fundos UNITED24.

“Se a Ucrânia perder esta guerra, outros países serão atacados. Isso é um fato”, afirmou Zelensky.

A fala de Zelensky diz respeito ao fato do Congresso americano se recusar, há meses, para aprovar um pacote de ajuda para a Ucrânia, o que enfraqueceria Kiev frente a uma ofensiva russa, sem mão de obra e munição.

À CNN, Zelensky afirmou que “milhões” de ucranianos morrerão no conflito com a Rússia caso os legisladores dos EUA não aprovarem o pacote de ajuda.

Em fevereiro, o Senado EUA aprovou uma lei de ajuda externa de 95,3 bilhões de dólares de ajuda para Ucrânia e Israel. Ainda assim, o presidente da Câmara, Mike Johnson, negou a realização de uma votação sobre o pacote para a Ucrânia. Desde o início da invasão russa em 2022, Washington já encaminhou mais de US$ 111 bilhões para ajudar o país.

Johnson afirmou que o foco atual dos parlamentares da Câmara é tornar mais robusta a defesa na fronteira com o México para reduzir o número de travessias ilegais.

"Os republicanos da Câmara foram transparentes desde o início das discussões de que qualquer legislação suplementar de segurança nacional deve reconhecer que a segurança nacional começa em nossa própria fronteira", disse.

Com a incerteza sobre o envio de ajuda dos Estados Unidos - principal aliado da Ucrânia na guerra -, a ofensiva russa intensificou-se em Kiev, com ataques em grande escala. A escassez de armamentos, combinada com a diminuição do número de soldados, debilitou a contraofensiva ucraniana, obrigando os militares a se concentrarem exclusivamente na defesa das áreas.

