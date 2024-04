Elma Okic/UN Photo Conselho de Direitos Humanos da ONU

O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta sexta-feira (5) uma resolução que pede que países não vendam armas e equipamentos militares a Israel.

Dos 47 países que compõem o Conselho, 28 votaram a favor da resolução. Entre eles, o Brasil, China e África do Sul. Outros 13 países se abstiveram e seis países se opuseram ao texto.

Entre os membros que se posicionaram contra o texto estão a Alemanha e o Reino Unido, que ainda negociam venda e repasse de armas com Israel.

O representante alemão na votação alegou que o texto nega a Israel o direito à autodefesa, além de não mencionar o Hamas. Os Estados Unidos e a Argentina também votaram contra a resolução.

O texto em questão foi elaborado pelo Paquistão e tem como justificativa tentar prevenir novas violações dos direitos humanos por parte de Israel. Segundo o Conselho, as resoluções que objetivam a preservação dos direitos humanitários "destinam-se a aumentar a pressão diplomática sobre Israel e a influenciar potencialmente as decisões políticas nacionais".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp