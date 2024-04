Reprodução Biden ameaça romper com Israel

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , avisou o primeiro-ministro de Israel , Benjamin Netanyahu , que pode retirar seu apoio na guerra contra o Hamas, caso o governo israelense não passe a proteger os civis na Faixa de Gaza . O "ultimato" do líder norte-americano aconteceu nesta quinta-feira (4) através de uma chamada telefônica. A informação foi confirmada pela Casa Branca.

A "gota d'água" para os Estados Unidos foi o ataque que matou seis membros de uma ONG americana . De acordo com o comunicado da Casa Branca, Biden exigiu que Netanyahu comece a adotar medidas "concretas e mensuráveis" para evitar mais mortes de palestinos e de voluntários. "Ele deixou claro que a política dos EUA em relação à Gaza será determinada pela nossa avaliação da ação imediata de Israel nestas medidas", acrescentou a Casa Branca.

Na conversa, Biden afirmou que o cessar-fogo em Gaza é "essencial". Na semana passada, uma resolução solicitando uma pausa na guerra e a libertação de reféns foi aprovada no Conselho de Segurança da ONU . Após vetar três vezes o relatório que pede proteção aos civis, os Estados Unidos, que têm poder de veto, se abstiveram. Apesar disso, Israel segue bombardeando o território palestino.

Após o comunicado da Casa Branca, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken , reforçou o posicionamento do país norte-americano. Em conversa com os jornalistas, ele reforçou que pode haver uma mudança do posicionamento de Washington em Gaza. "Se não virmos as mudanças que precisamos ver, haverá mudanças na nossa própria política", disse.





Perto de completar seis meses, o conflito já deixou mais de 33 mil mortos, sendo a maioria de civis palestinos. De acordo com o Hamas, as principais vítimas são mulheres e crianças. Além dos bombardeios constantes, dezenas de pessoas já morreram ao receber ajuda humanitária.

