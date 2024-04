Reprodução/redes sociais Diomaye Faye acompanhado de suas duas esposas.

O novo presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, foi acompanhado por suas duas esposas na cerimônia de posse que aconteceu na terça-feira (2).

O novo líder do país é bígamo e se casou com Marie Khone há 15 anos. Cerca de 14 anos depois, casou-se com Absa Faye, a outra esposa. Com Diomaye Faye na presidência, o Senegal ganha duas primeiras-damas.

Quando Faye apareceu com suas duas esposas, foi aplaudido por seus apoiadores.

A população do Senegal é em maioria muçulmana. Para o Islã, a poligamia é uma prática tradicional, sendo permitida aos homens que tenham até quatro esposas. No entanto, a poligamia é mais comum entre os senegaleses das zonas rurais.

Ao longo da campanha, Faye rebateu críticas e falou sobre a relação de companheirismo com as esposas. "Elas são muito lindas. Agradeço a Deus porque estão sempre ao meu lado", disse.

