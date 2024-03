Kobi Gideon, GPO - 26.10.2023 Visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, à unidade Yalam do Corpo de Engenharia

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou que ele concordou em enviar delegações ao Egito e ao Catar para negociar um acordo de libertação de reféns insraelenses e um possível cessar-fogo na Faixa de Gaza.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (29). De acordo com o comunicado, Netanyahu teria conversado com os representantes das agências de inteligência israelenses Shin Bet e Mossad e “aprovou que delegações em seu nome vão nos próximos dias a Doha e ao Cairo”, com a ordem de avançar com as negociações.

Em 175 dias de guerra, número de mortos em Gaza ultrapassa 32,5 mil

Em 175 dias de conflito, o número de mortos no conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza ultrapassa 32,5 mil. A informação foi divulgada em atualização do Ministério da Saúde da Gaza e do exército israelita nesta sexta-feira. O número de feridos em ambos os lados da guerra supera 75 mil.

O número de vítimas mortas não abrange os mais de 8 mil corpos que as autoridades locais estimam estarem ainda sob os escombros.

