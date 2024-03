Reprodução/ X/ @DRHCSyria Explosão deixou mortos na Síria

Uma explosão de um carro-bomba na Síria deixou oito pessoas mortas e outras 23 feridas, segundo OSDH (Observatório Sírio de Direitos Humanos). A explosão ocorreu em um mercado na cidade de Azaz, no norte da província de Aleppo, durante a madrugada deste domingo (31).

O local fica próxima da fronteira da Síria com a Turquia. Conforme o observatório, o número de vítimas pode aumentar. Equipes de resgate foram enviadas à região para evacuar a área.

Ainda não se sabe de quem é a autoria do ataque.

A cidade é administrada por grupos rebeldes sírios apoiados pela Turquia que se opõem ao regime de Bashar al-Assad, que está no poder desde 2000.

À agência de notícias Reuters , moradores da região disseram que a explosão aconteceu enquanto sírios faziam compras no mercado depois do fim do jejum do Ramadã, período sagrado para os muçulmanos, que começou em 10 de março e termina em 9 de abril. Durante esse tempo, eles ficam sem comer e beber do nascer ao pôr do sol.

O grupo de defesa civil voluntário Capacetes Brancos, que atua na Síria, escreveu em publicação nas redes sociais que duas crianças estão entre os mortos. O grupo também enviou equipes de resgate ao local.

“A explosão também causou grandes danos a lojas, residências de civis, carros e motocicletas”, escreveram os Capacetes Brancos.

