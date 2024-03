Reprodução/redes sociais Corina Yoris se diz emocionada com apoio de Lula

A opositora venezuelana de Nicolás Maduro Corina Yoris, que teve sua candidatura para as eleições presidenciais barradas , disse que o apoio que recebeu do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ter um peso no processo legislativo da Venezuela.



Na última quinta-feira (28), Lula classificou como "grave" o impedimento à candidatura de Corina, após o Itamaraty ser criticado pela gestão de Maduro por expressar "preocupação" com as eleições venezuelanas .

Em entrevista à CNN neste sábado (30), Corina disse que as fala de Lula lhe "provocaram muita emoção". "Quando eu vi [a declaração de Lula], eu disse 'maravilhoso', porque isso significa que não estamos errados no que estamos fazendo, que todo mundo está vendo. Não somente nós, que estamos aqui, mas as pessoas de fora também estão vendo o que está acontecendo. E isso é para se agradecer", afirmou.

"Eu me emocionei, disse 'menos mal, menos mal que alguém como Lula diz isso'. Independente das críticas que façam ao Lula no Brasil, eu não posso me meter na política brasileira, Lula é um presidente eleito com eleições limpas. Então, para além de todas as discussões que possa haver, ele é um presidente legítimo do Brasil. Nós temos aqui um regime que está sendo questionado inclusive pela região, é muito diferente", completou.

Corina ainda acrescentou que os países latino-americanos não têm interesse na manutenção do "regime" venezuelano, já que são afetados pela "diáspora" venezuelana.



"A região o que quer é: voltemos ao caminho democrático. A característica da democracia? É a votação. Então se isso não é respeitado, você não está respeitando o que te define como democracia", disse ela.

