Foto de Pascal Borener / Pexels Turbulência deixa pessoas hospitalizadas nos Estados Unidos

Uma forte turbulência em um voo da United Airlines na noite dessa sexta-feira (29) fez com que sete pessoas fossem levadas a um hospital de Nova York, nos Estados Unidos.

O avião fazia uma viagem de Tel Aviv, em Israel, para o Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey, quando foi forçado a aterrissar no Aeroporto Internacional Stewart, em Nova York. O pouso forçado ocorreu após o que a Administração Federal de Aviação (FAA) chamou de “emergência médica do passageiro”.

De acordo com a companhia aérea, um passageiro do voo 85 desembarcou devido a um incidente médico e "alguns outros clientes foram tratados pela equipe médica devido a um possível enjoo".

Segundo a United, ventos fortes estavam sendo registrados em Newark.

“Ao chegar, nossa primeira unidade de serviços de emergência encontrou uma tripulação de voo que afirmou que houve uma turbulência severa durante a aterrissagem em Newark e eles foram desviados para o Aeroporto Internacional de Nova York e nossa equipe foi informada de que havia várias pessoas no avião reclamando de náusea, dor no peito, devido à turbulência”, disse o chefe do Serviço de Emergência Médica local, Michael Bigg.

Conforme Bigg, havia cerca de 319 pessoas no voo do Boeing 787, que aterrissou em segurança no Aeroporto Internacional de Stewart, de acordo com a FAA e a United.

A companhia informou que o avião decolou para Newark depois de reabastecer. E, segundo Bigg, não houve ferimentos graves a bordo, mas diversos passageiros reclamaram de náusea, vômito ou tontura.

“Avaliamos cerca de 30 pessoas e transportamos sete para o hospital local apenas para observação, sem ferimentos ou doenças graves. A maioria das pessoas só queria ser examinada no pronto-socorro local”, afirmou.

