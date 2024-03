Redes sociais /@meltedvideos - 29/03/2024 Montagem com a foto de Lula e Macron enquanto os chefes de estado visitaram Belém (PA)

O presidente da França, Emmanuel Macron, usou sua conta no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira (28) para publicar um dos memes que circularam na internet sobre a sua visita oficial ao Brasil.

O chefe-do executivo francês elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que sua eleição e “a maneira como ele restaurou o equilíbrio institucional significam” muito e pontuou que ambos acreditam na democracia.

Os registros do encontro entre os presidentes ao longo da viagem de três dias de Macron viralizaram nas redes sociais. Fotos onde os presidentes estão de mãos dadas no meio da floresta amazônica foram comparadas a ensaios de casais e a capas de filmes famosos.

Em sua publicação, o presidente francês respondeu às comparações dos internautas e disse que a visita dele “foi um casamento”. Completou: “A França ama o Brasil e o Brasil ama a França.”

Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento ! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França !



Obrigado, @LulaOficial e @JanjaLula , obrigado a todos os brasileiros que conheci, pelo acolhimento.… pic.twitter.com/IlFsOW96WW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 28, 2024

“Sua eleição, querido Lula , e a maneira como você restaurou o equilíbrio institucional significam muito para nós. Acreditamos na democracia. Acreditamos no futuro e acreditamos que sempre há um caminho para o otimismo e o progresso. Compartilhamos valores que estão no cerne de nossa história comum”, disse na publicação.

Fotos viraram memes

Durante a visita institucional, Macron esteve em Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Brasília (DF).

Na pasagem pela capital do Pará, Lula apresentou Belém (PA) e uma ilha próxima à cidade para Macron, uma vez que o local foi escolhido por ser a sede da COP30 em 2025.

Os internautas transformaram as fotos do 1º dia de viagem em cartazes de filmes como Crepúsculo, Vermelho, Branco e Sangue Azul e Call Me by Your Name.

Lula e Macron parece uma cena de crepúsculo pic.twitter.com/HxXCo49tmI — 𝙰𝚗𝚗𝚎 𝙱𝚛 📖 (@AnneBrZZ) March 27, 2024