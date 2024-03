Reprodução/Twitter/@LulaOficial Lula recebeu Macron em Brasília

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com Emmanuel Macron no Palácio da Alvorada, nesta quinta-feira (28), no último dia de visita do presidente da França ao Brasil. De acordo com o chefe do Executivo, o líder francês viu o compromisso de seu governo com o meio ambiente durante a visita ao país.

"O presidente Macron pôde constatar pessoalmente que o nosso compromisso com o meio ambiente não é retórico. No último ano reduzimos o desmatamento ilegal na Amazônia em 50%, e vamos zerá-lo até 2030", afirmou Lula, ressaltando os dados mais recentes .

Os dois presidentes discursaram à imprensa na tarde desta quinta. Nos últimos três dias, Macron visitou Pará , Rio de Janeiro e São Paulo . No período, Lula aproveitou para fechar cerca de 20 acordos com o presidente francês, em áreas como meio ambiente, inteligência artificial, direitos humanos e igualdade de gênero.

"O Brasil e a França estão decididos a trabalhar juntos para promover, pelo debate democrático, uma visão compartilhada de mundo", declarou o petista. "Uma visão fundamentada na prioridade da produção sobre a finança improdutiva, da solidariedade sobre o egoísmo, da democracia sobre o totalitarismo, da sustentabilidade sobre a exploração predatória", continuou.

Macron, por sua vez, afirmou que os dois países são amigos e disse que a Praça dos Três Poderes foi maltratada por inimigos da democracia, em referência ao ataque do dia 8 de Janeiro do ano passado.

"Toda minha comitiva e eu, pessoalmente, nos sentimos imensamente honrados de estarmos hoje aqui ao seu lado, hoje, aqui, neste lugar, nesta Praça dos Três Poderes, que foi atacada, destruída praticamente, ou, pelo menos, bastante maltratada pelos inimigos da democracia", declarou o francês.

"A maneira com que [Lula] conseguiu reconstituir os equilíbrios da democracia e levar a cabo esse debate internacional significa muitíssimo para nós", acrescentou Macron.

