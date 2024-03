Marcelo Camargo/Agência Brasil - 04.12.2018 Dentre os alvos, destaca-se o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na operação, os agentes foram à casa do ex-mandatário em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com o objetivo de apreender o passaporte. Entretanto, o documento não estava no local, sendo dado o prazo de 24 horas para ele ser entregue à Polícia. No tarde desta quinta-feira, o documento foi entregue em Brasília, sendo confirmado pelo advogado do ex-presidente, Paulo Bueno.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) peticionou a devolução do seu passaporte ao ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF). O documento foi enviado à Corte na segunda-feira (25).

O passaporte foi apreendido em 8 de fevereiro, quando a Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal (PF), cumpriu mandatos de busca e apreensão aos alvos suspeitos de elaborar uma tentativa de golpe de estado após as eleições de 2022.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp





Razão do pedido

O pedido de devolução do passaporte acontece após Bolsonaro receber um convite do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para viajar ao país com sua família de 12 a 18 de maio. Ele teria recebido a carta de Netanyahu em 26 de fevereiro , 7 dias depois do presidente Lula ser considerado 'persona non grata'.

Na petição endereçada a Moraes e compartilhada por seu advogado no X (antigo Twitter), a defesa disse que o “recurso tinha como pedido a revogação da restrição imposta ao direito de livre locomoção do agravante com a consequente devolução do passaporte e, subsidiariamente, caso assim não entendesse o ministro relator, a substituição da proibição de ausentar-se do país pela obrigação de pedir autorização o juízo para afastamento superior a 7 dias”.

A defesa do Presidente @jairbolsonaro peticionou na última 2feira, 25/3, junto à Suprema Corte, requerendo a devolução do passaporte do Presidente, ainda que por prazo determinado, tendo em vista convite para visitar Israel no próximo mês. Como é de domínio público, faz parte da… pic.twitter.com/Hc0ZU6USja — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) March 28, 2024





A defesa destacou o convite feito por Benjamin Netanyahu. “É crucial ressaltar que a autorização para esta viagem não acarreta qualquer risco ao processo, especialmente considerando os compromissos previamente agendados no Brasil”, declarou.

“Esta circunstância não apenas atesta a responsabilidade e comprometimento do solicitante com suas obrigações locais, mas também reforça a natureza transitória e temporária da viagem em questão”, disse a defesa.