Lula Marques/ Agência Brasil - 14/09/2023 Presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) , a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) utilizou suas redes sociais, nesta quinta-feira (28), para negar uma informação publicada por uma reportagem da Folha de S.Paulo. Segundo a parlamentar, a legenda não está pressionando a ministra Nísia Trindade , da Saúde, a demitir o secretário-executivo da pasta, Swedenberger Barbosa .

Li com espanto hoje, no jornal Folha, que o PT pressiona a ministra Nísia a trocar seu secretário executivo do Ministério da Saúde. Quero deixar claro que não há nenhuma pressão por parte do PT para isso! Temos no companheiro Swedenberger Barbosa total confiança, reconhecemos seu trabalho e sua importância para a gestão do Ministério. Reafirmamos aqui nosso apoio a ministra Nídia e ao companheiro Berger, como o chamamos", escreveu Gleisi.

Segundo a reportagem, o PT também está pressionando para que o Ministério da Saúde exonere a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel. Sobre este cargo, especificamente, Gleisi não se pronunciou.

Desde a reunião de Lula com Nísia , a pasta já sofreu três demissões: Helvécio Magalhães (Secretaria de Atenção Especializada), Alexandre Oliveira Telles (Departamento de Gestão Hospitalar) e Carmem Pankararu (diretora do Departamento de Atenção Primária da Saúde Indígena).

O Ministério da Saúde vem sofrendo com algumas crises. Além do aumento dos casos de dengue e o aumento de mortos nos territórios Yanomamis, há uma situação crítica dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Em meio aos problemas, a ministra Nísia Trindade convive com a pressão do Centrão devido aos critérios para liberação de emendas parlamentares.

