Centro comercial na Rússia foi atacado por homens armados

O balanço de mortes no ataque à sala de concertos em um centro comercial de Moscou pode ser atualizado, superando a marca oficial atual de 140 registros.

Isso porque há 95 desaparecidos desde a tragédia. Segundo o Baza, veículo de mídia russo próximo aos serviços de segurança de Moscou, são pessoas cujos familiares não conseguiram contato desde o dia 22.

Se as mortes forem confirmadas, o número de vítimas chegará a 235.

O comitê que investiga o atentado conseguiu identificar, até o momento, apenas 84 das vítimas.

Nesta quarta-feira (27), a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se disse chocada pelas dinâmicas do episódio: “Imaginar em uma cidade fortemente protegida, em um estado envolvido em um conflito, quatro agressores entrando e matando dezenas de pessoas e saindo praticamente ilesos, objetivamente choca”.

Ela também disse que o caso não beneficia Kiev: “Como sabemos, o ataque foi reivindicado [pelo Estado Islâmico].

Portanto, você pode culpar quem quiser quando faz propaganda, mas há alguém que declarou 'fomos nós'. E, além disso, os métodos são aqueles que conhecemos. Não vejo como um ataque desse tipo poderia ajudar a Ucrânia ou o Ocidente”.

