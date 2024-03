Reprodução: Redes Sociais O que restou da ponte Francis Scott Key após a colisão de um navio cargueiro

A ponte Francis Scott Key desmoronou na madrugada desta terça-feira (26) em Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos. O acidente envolvendo um navio cargueiro com uma bandeira de Cingapura foi flagrado por câmeras de monitoramento. A ponte funcionava desde 1977 como parte de uma autoestrada no estado americano.







Veja como era a ponte antes do acidente e como ficou

Antes

Reprodução/redes sociais Momentos antes do acidente envolvendo o navio cargueiro e a ponte





































Momento em que o navio atinge a ponte

Reprodução/redes sociais Momento em que o navio atinge a ponte

































Ponte após ser atingida

Reprodução/redes sociais Ponte de Baltimore já completamente destruída













Ponte Francis Scott Key

A ponte, inaugurada em 1977, tem quase 3 quilômetros de extensão. Sua estrutura conta com uma ponte elevadiça e fica próxima ao porto da capital de Maryland. O nome da ponte é uma homenagem ao autor do poema que deu origem ao hino estadunidense. Estudiosos apontam que Francis escreveu tais versos após presenciar o bombardeio do Forte McHenry, em 1814.

Biden sobre os estragos



Na Casa Branca, o atual presidente disse que o governo vai trabaalhar com os parlamentares no Congresso, para garantir que Maryland receba o apoio que precisa. "Minha intenção é que o governo federal pague todo o custo da reconstrução daquela ponte e espero que o Congresso apoie meu esforço”, disse Biden.

