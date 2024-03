Reprodução/Reuters Palestinos buscam ajuda humanitária no mar de Gaza

Pelo menos 12 palestinos morreram afogados no mar ao tentar pegar pacotes de ajuda humanitária, em Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza , nesta terça-feira (26). Os pacotes, que cairam numa praia, foram lançados por aviões dos Estados Unidos . As informações foram informadas pela Agência Reuters.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, centenas de palestinos entram no mar para tentar resgatar os pacotes. O incidente aconteceu enquanto um cerco a Gaza é imposto pelo governo de Israel. A guerra está prestes a completar seis meses e já deixou mais de 33 mil mortos.

Esta não é a primeira tragédia durante a entrega de uma ajuda humanitária. Em fevereiro, mais de 100 palestinos morreram baleados ou pisoteados enquanto buscavam remédios e alimentos . O envio foi feito pelo Exército israelense, que tratou o caso como um acidente .

Já no começo de março, cinco civis foram atingidos por pacotes humanitários que foram arremessados do céu . Internacionalmente, diversos países criticam a forma como a ajuda está sendo enviada aos palestinos.

Nesta segunda-feira (25), o Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou a proposta de cessar-fogo imediato em Gaza . Apesar disso, o governo de Israel disse que pode não cumprir a resolução e continuar atacando a região.

