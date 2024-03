Reprodução/Redes Sociais (UNRWA) Crianças esperam na fila por comida em Gaza

A Organização das Nações Unidas (ONU) e o poder Executivo da União Europeia afirmaram nesta quarta-feira (20) que a Faixa de Gaza enfrenta uma "carestia inaceitável" e cobraram uma trégua no conflito entre Israel e Hamas para permitir a entrada de ajuda humanitária no enclave.

Em coletiva de imprensa conjunta em Bruxelas, o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmaram que é preciso agir imediatamente "antes que seja tarde demais".

"Gaza está enfrentando uma carestia, e isso é inaceitável. É fundamental alcançar rapidamente um acordo de cessar-fogo que permita a libertação dos reféns e mais ajudas humanitárias em Gaza", declarou Von der Leyen.

"Nada justifica o terror do Hamas em 7 de outubro nem a punição coletiva infligida aos palestinos", acrescentou a líder europeia.

Na última segunda-feira (18), o alto representante da UE para Política Externa, Josep Borrell, já havia acusado Israel de usar a fome em Gaza como "arma de guerra" e de transformar o enclave em um "cemitério a céu aberto". (ANSA)

