Reprodução: Flipar O presidente russo Vladimir Putin.

O presidente russo Vladimir Putin, reeleito na Rússia para 6 anos de mandato , agradeceu aos eleitores em seu discurso e afirmou que o país não vai se deixar intimidar pelos adversários.

"Gostaria de agradecer a todos os cidadãos do país pelo apoio e confiança", disse o presidente na noite de domingo (17). De acordo com a agência Ria Novosti, Putin obteve mais de 87% dos votos com 99% das seções apuradas.

"Não importa quem quer nos intimidar ou quanto, não importa quem quer nos destruir ou quanto, nunca ninguém conseguiu fazer nada assim na história. Não funcionou hoje e não vai funcionar no futuro", afirmou o líder do Kremlin.

Os três candidatos que disputaram as eleições russas com Putin reconheceram a vitória do presidente.

Líderes de Cuba, Venezuela e Bolívia parabenizaram Putin pelo resultado. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel disse que a reeleição "é um sinal claro do reconhecimento do povo russo pela sua gestão" e Nicolás Maduro apontou a vitória de Putin como extraordinária.

O líder boliviano Luis Arce afirmou que a vitória “"reafirma a unidade do povo corajoso em torno da sua soberania e desenvolvimento constante".

Na Ucrânia, Volodymyr Zelensky lamentou o resultado e disse que Putin quer governar para sempre e está "embriagado pelo poder". Os Estados Unidos criticaram a realização da eleição em territórios ucranianos ocupados durante a guerra.

