Presidencia Ucrânia - 02.08.2023 Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se manifestou sobre o possível resultado da eleição russa que terminou neste domingo (17), que pode levar Vladimir Putin ao seu quinto mandato consecutivo.

Zelensky afirmou que o “ditador russo está simulando outra eleição” e que Putin é “doente por poder e está fazendo de tudo para governar para sempre”.

“Não há legitimidade nesta imitação de eleições e não pode haver. Essa pessoa deveria estar sendo julgada em Haia. É isso que temos que garantir”, acrescentou.

Rússia reelege Putin com votação recorde

Vladimir Vladimirovitch Putin, de 71 anos, foi reeleito para mais seis anos como presidente da Rússia, com uma vitória esmagadora de 87,97% dos votos. Os dados, divulgados pela pesquisa de boca de urna e pela comissão eleitoral central russa, revelam também que o comparecimento às urnas atingiu um recorde pós-soviético de 73,3%.

A trajetória de Putin no poder começou em 9 de agosto de 1999, quando foi nomeado primeiro-ministro pelo então presidente Boris Ieltsin. No ano seguinte, Putin assumiu a presidência da Rússia, permanecendo no cargo até 2008, mas mantendo uma influência significativa no governo.

A posse acontecerá em maio.

