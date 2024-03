Reprodução: OMS Palestinos em corredor do Hospital Al-Shifa, o maior da Faixa Gaza

Pelo menos 31.726 palestinos foram mortos e 73.792 ficaram feridos em ataques israelenses na Faixa de Gaza desde 7 de outubro, segundo o Ministério da Saúde local.

Nas últimas 24 horas, ataques israelenses mataram 81 palestinos e feriram 116 em Gaza.



Al-Shifa

Forças militares de Israel invadiram o Hospital al-Shifa, na Cidade de Gaza, com tanques e tiroteios intensos, resultando em mortes e ferimentos, segundo autoridades palestinas.

O ministério acrescentou que vítimas ainda estão presas sob os escombros, onde as equipes de resgate não conseguem alcançá-las.

O exército israelense afirmou em um comunicado nesta segunda-feira (18) que está realizando uma "operação precisa" na instalação médica. O Ministério da Saúde de Gaza informou que cerca de 30 mil pessoas, incluindo civis deslocados, pacientes feridos e equipe médica, estão presas dentro do complexo.

Israel, que reduziu muitas de suas operações no norte de Gaza algumas semanas atrás, alegando ter destruído a infraestrutura militar do Hamas, afirmou no comunicado que o Hamas - que governa o enclave - se "reagrupou" dentro do al-Shifa e está "usando-o para comandar ataques contra Israel".

Em uma mensagem em inglês no Telegram, o Ministério da Saúde de Gaza disse que qualquer pessoa "que tentar se mover será alvo de tiros de atiradores de elite e quadricópteros". Ele acrescentou que o ataque, que começou às 2h, resultou em "mártires e feridos".

O porta-voz militar israelense Daniel Hagari disse em um vídeo postado anteriormente no X que o exército israelense estaria realizando um "esforço humanitário" durante a ação, fornecendo comida e água. Ele também insistiu que não há "obrigação" para pacientes e equipe médica evacuarem o hospital.



