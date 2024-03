Prefeitura de Candói Acidente ocorreu em Candói





No último sábado (16) à noite, um incidente envolvendo um helicóptero particular foi registrado em Candói, na região central do Paraná, onde a aeronave caiu em uma represa.

De acordo com informações do corpo de bombeiros, não houve feridos no acidente que envolveu dois tripulantes, identificados como o empresário Marcos Antônio Parateca, proprietário de uma rede de supermercados em Guarapuava, e sua esposa.

Segundo relatos dos bombeiros, o casal estava realizando um sobrevoo na região do Alagado Salto, Santiago, quando a aeronave perdeu altitude, caindo e afundando a cerca de 40 metros da margem da represa.

O local do acidente é próximo a um condomínio, o que possibilitou que pessoas nas proximidades auxiliassem o casal utilizando embarcações para resgate.

A equipe da Brigada Comunitária explicou que a queda ocorreu em uma área de baixa profundidade da represa, o que contribuiu para que o casal não sofresse ferimentos significativos, não necessitando de atendimento hospitalar após o ocorrido.





A aeronave envolvida pertence ao empresário e estava em situação regular, com todos os documentos em dia, segundo informações das autoridades. Neste domingo (16), o corpo de bombeiros iniciou os trabalhos para a retirada da aeronave do local onde caiu na represa.

As autoridades responsáveis vão investigação o motivo do acidente.