Reprodução/iG Praça Vermelha

A Rússia realiza neste domingo (17) o último dia de votação para as eleições presidenciais do país.

Segundo a ONG Ovd-Info, ao menos 74 pessoas foram presas em todo o país por protestarem fora das seções eleitorais.

O país também é alvo de ataques da Ucrânia em meio à realização do pleito. Ataques com drones foram registrados durante a noite em várias localidades da Rússia.

Uma refinaria na região de Krasnodar foi atingida, e uma pessoa morreu.

No total, durante a noite entre sábado (16) e domingo, os sistemas de defesa aérea da Rússia interceptaram e destruíram 35 drones em oito regiões.

O governo informou que o comparecimento dos eleitores superou os 67,5% registrados em 2018, quando as eleições foram realizadas em apenas um dia.

O atual presidente, Vladimir Putin, deve ser reeleito para seu quinto mandato sem dificuldades. Há apenas outros três candidatos, todos parlamentares de partidos de apoio ao governo.

