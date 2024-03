Reprodução: twitter - 09/05/2022 Área atingida por ataque russo na cidade de Odessa

A Ucrânia lançou uma onda de ataques com drones de longo alcance no território russo neste domingo (17), o terceiro e último dia de votação das eleições presidenciais da Rússia.

Segundo o Ministério de Defesa da Rússia, foram contabilizados um total de 36 ataques com drones durante a noite em diferentes regiões, incluindo a capital Moscou.

Tanto o Ministério quanto autoridades regionais publicaram, no Telegram, um balanço da atividade das forças de defesa aérea russas nos ataques. Elas “interceptaram e destruíram” quatro drones sobre Moscou e Yaroslavl; três sobre Belgorod e Kursk; dois sobre Kaluga; drones únicos sobre Rostov, Oryol e Bryansk; e 17 em Krasnodar Krai.

“Os drones foram neutralizados, mas ocorreu um incêndio como resultado da queda de um dos dispositivos”, afirmou em mensagem no Telegram a sede operacional da região de Krasnodar, no sul da Rússia.

O incêndio na refinaria de Slavyansk, em Krasnodar, foi extinto e não houve vítimas oficiais até o momento. Entretanto, há informações preliminares extraoficiais que indicam que uma pessoa morreu de ataque cardíaco no ocorrido.

Uma menina de 16 anos foi morta pelo bombardeio em Belgorod – que faz fronteira com a Ucrânia -, postou o governador da região, Vyacheslav Gladkov, no Telegram. Segundo o governador, a casa da família da jovem pegou fogo, e o pai dela está gravemente ferido.

Uma assembleia de voto na parte controlada pela Rússia da região de Zaporizhzhia, na Ucrânia, também sofreu o ataque de dois drones ucranianos no domingo, conforme informado por Vladimir Rogov, membro da administração instalada pela Rússia. Ainda não há relatos sobre vítimas.

Ucrânia tem intensificado os seus ataques durante o período eleitoral na Rússia, forçando as autoridades a fechar escolas e centros comerciais. Entretanto, os ataques não têm afetado o andamento do pleito.

A previsão é de que Vladimir Putin conquiste o seu quinto mandato como presidente, uma vez que a maioria dos candidatos da oposição mortos, presos, exilados, impedidos de concorrer ou tendo números simbólicos . Ele disse que os ataques na fronteira ucraniana “não permanecerão impunes”.

A votação começou na sexta-feira (15) e termina neste domingo nos 11 fusos horários do país – desde as regiões do Extremo Oriente, perto do Alasca, até ao enclave ocidental de Kaliningrado, na costa do Báltico – e nos seus 88 súditos federais (regiões da Federação Russa), incluindo partes da Ucrânia ocupada, anexadas ilegalmente pela Rússia depois de lançar a invasão em grande escala há mais de dois anos.

Ataques na Ucrânia

Também neste domingo (17), as forças ucranianas informaram o abatimento de 14 drones sobre a região de Odessa, depois de terem sido lançados pela Rússia durante a noite.

Segundo a Força Aérea Ucraniana, pelo menos 20 pessoas morreram na sexta-feira (15) num duplo ataque com mísseis russos na cidade de Odessa.

