Pacotes de ajuda humanitária arremessados do céu





Tropas israelenses abriram fogo contra uma multidão de palestinos que aguardava a distribuição de ajuda humanitária na Cidade de Gaza, resultando na morte de seis pessoas e deixando dezenas feridas, conforme relatado pelo Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, nesta quinta-feira (14).

O incidente ocorreu na noite de quarta-feira (13) na rotatória Kuwait, ao norte da cidade, onde os palestinos corriam para pegar suprimentos de ajuda humanitária. Segundo relatos das autoridades de saúde palestinas e testemunhas à agência de notícias Reuters, as tropas israelenses dispararam contra os palestinos quando eles se aproximaram do local.

Este não é o primeiro incidente desse tipo na Faixa de Gaza. Em fevereiro, mais de 100 palestinos foram mortos a tiros por forças israelenses durante uma situação semelhante, enquanto aguardavam a entrega de ajuda humanitária perto da Cidade de Gaza. Israel alegou que as mortes foram resultado de multidões que cercavam os caminhões de ajuda, causando tumulto.

Além disso, nesta mesma quinta-feira, um míssil israelense atingiu uma casa em Deir Al-Balah, região central de Gaza, matando nove pessoas, de acordo com médicos palestinos ouvidos pela Reuters. Os ataques aéreos e terrestres israelenses continuam em várias regiões do território palestino, incluindo Rafah, no sul, onde mais de um milhão de pessoas deslocadas estão abrigadas.

A situação em Gaza é cada vez mais preocupante, com a ONU alertando que cerca de 576.000 pessoas na região estão à beira da fome. A pressão internacional sobre Israel para permitir mais acesso ao território tem aumentado à medida que a guerra entra em seu sexto mês.