Mais de 100 pessoas morrem durante distribuição de ajuda em Gaza, diz Hamas





O Exército de Israel divulgou nesta sexta-feira (8) sua posição sobre o incidente ocorrido em 29 de fevereiro em Gaza, durante uma operação de distribuição de ajuda humanitária, afirmando que seus soldados "atiraram com precisão contra vários suspeitos".

De acordo com o comunicado emitido, a análise do comando militar indica que os disparos não foram direcionados ao comboio humanitário, mas sim contra indivíduos que se aproximaram dos soldados representando uma ameaça.

Inicialmente, o governo do Hamas acusou as forças israelenses envolvidas na distribuição de abrirem fogo contra palestinos. Posteriormente, as Forças Armadas de Israel relataram apenas "empurrões e correria", resultando em mortes e feridos.





Além dos óbitos, mais de 700 pessoas ficaram feridas, conforme relatado pelas autoridades de Gaza, controladas pelo Hamas.

Na semana passada, uma fonte do governo israelense, sob condição de anonimato, informou à agência de notícias Reuters que os soldados dispararam várias vezes devido à sensação de ameaça. O jornal "New York Times" também publicou um relato similar, sem identificar a fonte israelense.

A declaração de testemunhas palestinas no local do incidente reforça a versão de que os disparos foram feitos sem provocação. O secretário-geral da ONU ressaltou a necessidade de uma investigação independente sobre o caso.