Reprodução/redes sociais Avião militar russo pega fogo, cai e mata 15 pessoas

Nesta terça-feira (12), um avião militar da Rússia com 15 passageiros pegou fogo no ar e caiu na região de Ivanovo, a nordeste de Moscou, segundo o Ministério da Defesa do país. De acordo com a imprensa estatal da Rússia, não houve sobreviventes.

Moradores da região registraram o incêndio no avião enquanto o piloto sobrevoa a região em baixa altitude. Confira:

✈️ Imagens mostram supostamente o momento da queda de um avião militar russo Il-76 na região russa de Ivanovo. pic.twitter.com/DR4sJBYz0Q — Alexandre🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Alexand59517985) March 12, 2024





⚡️Um avião de transporte russo Il-76 caiu perto de Ivanovo, 200 km a nordeste de Moscou. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que 15 soldados foram mortos na queda. pic.twitter.com/wQIxPcWXsw — Intel Capybara (@IntelCapybara) March 12, 2024

A aeronave, de modelo Ilyushin Il-76, caiu minutos após decolar da base militar de Ivanovo rumo a capital russa. A Defesa diz que o motivo do incêndio foi um problema no motor, mas as Forças Armadas abriram uma investigação para determinar as causas exatas da queda - que ocorreu em dia de ataques com drones da Ucrânia na região de fronteira.

Entretanto, até a publicação desta reportagem, não há nenhuma confirmação de que o acidente desta terça, que ocorreu a centenas de quilômetros da fronteira ucraniana, tenha alguma relação com a guerra.

Esta não é a primeira vez que ocorre um acidente na Rússia envolvendo um Il-76 em 2024. Em janeiro, outra aeronave do mesmo modelo caiu quando transportava dezenas de prisioneiros de guerra. Todas as 74 pessoas a bordo morreram. Na época, o governo russo acusou a Ucrânia de ter derrubado o avião. Kiev, por sua vez, não negou nem confirmou o fato.