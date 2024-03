Rovena Rosa/Agência Brasil - 16/10/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

A gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é aprovada por 33% dos moradores da capital paulista e reprovada por 26%. Outros 37% a consideram regular, segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (11) .

Comparando com a sondagem anterior, de agosto de 2023, os números tiveram pouca oscilação. Naquela ocasião, 30% dos paulistanos aprovavam a gestão de Tarcísio, enquanto 27% a reprovavam e 38% a avaliavam como regular.



As pessoas com nível de ensino superior são as que mais desaprovam a gestão estadual, com 37% de reprovação. As duas camadas mais altas de renda também mantêm uma avaliação negativa: entre aqueles com renda de 5 a 10 salários mínimos (reprovação de 41%) e aqueles com mais de 10 salários (reprovação de 38%).

Assim como o eleitor médio de Jair Bolsonaro, padrinho do governador de São Paulo, são os homens (com 37% de avaliação ótima ou boa) e os evangélicos (com 43%) que melhor avaliam o governo estadual. A taxa de aprovação entre as mulheres é de 30%.

Prefeitura

Na corrida eleitoral à prefeitura de São Paulo, a pesquisa também sondou os paulistanos. Guilherme Boulos (PSOL), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e Ricardo Nunes (MDB), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), estão tecnicamente empatados na liderança. Boulos tem 30% das intenções de voto, enquanto Nunes tem 29%. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) obteve 8% da preferência dos entrevistados, seguida por Marina Helena (Novo) com 7%, o também deputado Kim Kataguiri (União Brasil) com 4%, e Altino (PSTU) com 2%.

O levantamento foi realizado com 1.090 pessoas de 16 anos ou mais na quinta e sexta-feira da semana passada, com uma margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.