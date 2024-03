Reprodução Twitter Passageiros com manchas de sangue após o incidente

Cerca de 50 pessoas ficaram feridas em um voo da Latam da Austrália para a Nova Zelândia nesta segunda-feira (11) depois que o avião perdeu altitude repentinamente, fazendo com que alguns tripulantes e passageiros batessem a cabeça no teto. Testemunhas relataram que havia manchas de sangue dentro do avião. Doze pessoas foram levadas ao hospital.

O voo ia de Sydney para Santiago, com uma parada em Auckland. Durante a parte entre a Austrália e a Nova Zelândia, os passageiros disseram que o avião perdeu altitude de repente, o que fez com que algumas pessoas fossem jogadas contra o teto da cabine, conforme relatado pela imprensa local.

A mudança de altitude repentina pode acontecer devido a turbulência ou uma necessidade rápida de descer devido a uma despressurização. A Latam ainda não explicou as causas do incidente.

Veja o vídeo

At least 50 people have been injured after a Latam Airlines flight from Sydney to Auckland suffered a mid-air incident. pic.twitter.com/pj6DhZyPcC — Boar News (@PhamDuyHien9) March 11, 2024





A empresa disse que um "evento técnico" causou um movimento brusco no Boeing 787 que realizava o voo. Apesar disso, o pouso aconteceu dentro do horário previsto.

Segundo o site Flightradar24, que monitora voos comerciais, o Boeing 787 começou a perder altitude entre 2h20 e 2h27 de voo, passando de 41 mil pés (12.497 metros) para 40.692 pés (12.403 metros) — uma diferença de 94 metros, que equivale à altura de um prédio de 31 andares. No entanto, não há indicação, por enquanto, de uma queda repentina, que ocorreria em um período de tempo mais curto.



"Nossos dados não mostram uma perda significativa de altitude durante o voo", diz a conta oficial do Flightradar24 na rede social X (antigo Twitter). "[Esse episódio] serve para mostrar que o mais seguro é manter os cintos de segurança afivelados durante o voo enquanto se está sentado", diz o tuíte.



"O Exorcista"

Em depoimento ao jornal "NZ Herald", um passageiro relatou que a aeronave "simplesmente caiu" em pleno voo: "Não havia turbulência, a gente estava voando suavemente o tempo todo. Eu cochilei e, por sorte, estava com meu cinto de segurança", diz o homem identificado como Brian Jokat.

Segundo ele, um dos passageiros saiu "voando" e bateu a cabeça no teto. "Eu pensei que estava sonhando. Abri meus olhos e ele estava de costas no teto, olhando pra mim. Parecia 'O Exorcista'."

"Os passageiros começaram a gritar. Eu senti como se o avião tivesse embicado pra baixo. Parecia que ele estava no topo de uma montanha-russa", afirma Jokat, ao jornal.

Segundo o hospital Hato Hone St John, uma pessoa está em estado grave, enquanto as outras têm lesões moderadas ou leves. Três tripulantes estão entre os feridos levados ao hospital. Sete ambulâncias e veículos auxiliares foram enviados à pista do aeroporto para ajudar.

A Latam afirmou que todos os passageiros e tripulantes receberam assistência imediata e foram examinados pela equipe médica do aeroporto. Devido ao incidente, o voo para Santiago foi cancelado. Uma nova viagem está agendada para terça-feira (12), e a empresa vai fornecer hospedagem e alimentação aos passageiros afetados.

Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre o que causou o incidente, nem sobre o total de passageiros e suas nacionalidades. A Latam expressou pesar pelos inconvenientes e reiterou seu compromisso com a segurança.

O que diz a Latam

"O Grupo LATAM Airlines informa que o voo LA800, que opera hoje a rota Sydney - Auckland, teve um evento técnico durante o voo que causou um forte movimento.

O avião pousou no aeroporto de Auckland conforme programado. Como resultado do incidente, alguns passageiros e tripulantes de cabine foram afetados. Eles receberam assistência imediata e foram avaliados ou tratados pela equipe médica no aeroporto, conforme necessário.

A LATAM lamenta os transtornos e prejuízos que esta situação possa ter causado aos seus passageiros e reitera o seu compromisso com a segurança como prioridade no âmbito dos seus padrões operacionais."