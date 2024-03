Reprodução Os ataques teriam acontecido no porto de Ras Isa

O canal de notícias Al-Masirah, ligado ao grupo rebelde iemenita Houthi, afirmou que o porto de Ras Isa foi alvo de três ataques aéreos nesta segunda-feira (11), definindo a ação como “uma agressão estadunidense-britânica”.

A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Guardian, que ressalvou não ter conseguido verificar as informações de maneira independente.

Também nesta segunda, uma explosão foi ouvida perto de um navio ao largo da costa do Mar Vermelho no Iêmen, de acordo com a agência britânica de segurança marítima Ukmto. Segundo a agência, a embarcação e os tripulantes saíram ilesos.

Ainda de acordo com a Ukmto, o navio “relatou o barulho de uma explosão em suas proximidades”, a sudoeste do porto iemenita de Salif.

Os membros de uma coalizão multinacional guiada pelos Estados Unidos, instituída em dezembro para proteger a navegação em meio aos ataques do grupo rebelde Houthi, estão investigando o episódio.

“Aconselha-se que as embarcações transitem com cautela e reportem quaisquer atividades suspeitas”, disse a agência. A empresa britânica de segurança marítima Ambrey disse apenas estar ciente de um incidente relacionado a um míssil no oeste da cidade portuária de Hodeida.