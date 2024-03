Banco de Imagens/Pexels Avião com 153 passageiros desvia da rota após pilotos cochilarem





Um Airbus A320 da Batik Air desviou da rota programada após os dois pilotos cochilarem por quase meia hora durante um voo entre as cidades de Kendari e Jacarta, na Indonésia. O incidente, ocorrido em 25 de janeiro, despertou investigações por parte do governo do país sobre os procedimentos de segurança na companhia aérea.

De acordo com uma investigação preliminar do Comitê Nacional de Segurança nos Transportes da Indonésia, o copiloto, após relatar falta de descanso devido ao cuidado com seus gêmeos recém-nascidos, foi autorizado a dormir por cerca de 30 minutos durante o primeiro voo. Apesar do pouso normal em Kendari, a situação se complicou no retorno a Jacarta.





No segundo voo, o piloto que estava de folga durante o trajeto anterior solicitou descanso ao colega. Contudo, cerca de 1 hora e 30 minutos após a decolagem, o copiloto também adormeceu, deixando a aeronave sem resposta aos chamados da torre de controle por cerca de 28 minutos.

Ao acordar e perceber a situação, o piloto que estava de folga assumiu o controle e notou que o avião havia desviado da rota programada. Embora tenha alegado problemas de comunicação, a aeronave pousou sem incidentes e nenhum passageiro ficou ferido.

As autoridades indonésias emitiram recomendações à Batik Air para reforçar seus procedimentos de segurança, destacando a necessidade de garantir a vigilância constante da tripulação durante os voos para evitar situações semelhantes no futuro.