Reprodução/Instagram Papa Francisco é o líder da Igreja Católica

O papa Francisco responsabilizou Israel e Hamas pela guerra que acontece no Oriente Médio. O líder da Igreja Católica falou sobre o tema durante uma entrevista à emissora estatal suíça RSI. A íntegra da conversa será divulgada em 20 de março, mas alguns trechos já foram divulgados neste sábado (9).

Na entrevista, o papa afirmou que entra em contato com a paróquia da Faixa de Gaza diariamente. No entendimento do pontífice, tanto Israel quanto o Hamas são "irresponsáveis."

"Todos os dias, às 7h da noite, telefono para a paróquia de Gaza. 600 pessoas vivem ali e contam o que veem. É uma guerra, e a guerra é feita por dois, não por um. Os irresponsáveis são esses dois que fazem a guerra", disse o líder da Igreja Católica.



"E não tem apenas a guerra militar, tem a guerra de guerrilha, digamos assim, do Hamas, um movimento que não é um exército. É uma coisa horrível", acrescentou o Papa.





Já ao ser perguntado se ele ainda tem esperança de uma solução negociada para o conflito, Francisco demonstrou um certo otimismo. "Olhemos para a história, todas as guerras que vivemos terminaram com um acordo", pontuou o líder da Igreja Católica.



O novo conflito foi iniciado em 7 de outubro, quando terroristas do Hamas invadiram Israel, deixaram 1.200 mortos e sequestraram civis. Desde então, o governo israelense promoveu um forte contra-ataque, invadiu Gaza, destruiu algumas regiões do território palestino e deixou quase 31 mil mortos, sendo a maioria formada por mulheres e crianças.